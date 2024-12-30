Что такое 🌱kvitly

Создавайте сайты и магазины, принимайте заказы и платежи, общайтесь с клиентами, автоматизируйте бизнес. Без программистов, непонятных интеграций и сложных настроек.

С 🌱kvitly вам не придется искать другие сервисы, чтобы развивать бизнес с комфортом.

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Создавайте сайт для вашего бизнеса

Можно начать с подходящего шаблона и адаптировать его под себя в простом конструкторе. За пару минут вы можете опубликовать красивый сайт, который расскажет о вашем бизнесе и поможет найти партнеров и клиентов.

Визуальный редактор. Удобное управление дизайном и контентом сайта.

Удобное управление дизайном и контентом сайта. Встроенная аналитика. Автоматический сбор данных о посещаемости и конверсиях.

Автоматический сбор данных о посещаемости и конверсиях. Конструктор форм. Понятный конструктор форм для приема заявок.

Понятный конструктор форм для приема заявок. Поисковая оптимизация. SEO-настройки для страниц, редиректы, фавиконки и не только.

Создавайте продающие лендинги для услуг

Соберите одностраничный сайт из блоков на основе шаблона, принимайте заявки и продавайте свои услуги. С нашей аналитикой вы всегда будете знать эффективность всех страниц.

Дизайн-редактор. Страницы легко собираются из готовых блоков и отлично выглядят.

Страницы легко собираются из готовых блоков и отлично выглядят. Онлайн-платежи. Подключайте онлайн оплату в 2 клика.

Подключайте онлайн оплату в 2 клика. Сбор заявок. Гибкое размещение форм заказа на странице поможет собрать как можно больше лидов.

Создавайте онлайн магазин за 5 минут

Добавьте товары с описаниями и фото, и мы автоматически построим настоящую витрину. Легко управляйте товарами, способами доставки и оплаты и следите за заказами.

Варианты товаров. Продаете разные вариации одного товара? Это можно легко настроить.

Продаете разные вариации одного товара? Это можно легко настроить. Разные способы оплаты. Предлагайте клиентам оплачивать заказы любыми удобными им способами.

Предлагайте клиентам оплачивать заказы любыми удобными им способами. Управление заказами. Все заказы в одном месте и вы всегда знаете их статус.

Получайте оплату онлайн

Подключайте платежные системы, и ваши покупатели смогут оплачивать покупки онлайн легко и безопасно. Выставление счетов и получение оплаты стало совсем простым!

Никакой комиссии. Мы не берем комиссию с платежей ваших клиентов и никогда не будем это делать.

Мы не берем комиссию с платежей ваших клиентов и никогда не будем это делать. Безопасность. Мы направляем ваших клиентов на безопасные страницы платежных систем и ничего не храним у себя.

Планируйте автоматическую отправка писем

Создавайте красивые письма и настраивайте авто-отправления для разных событий, например при оплате. Используйте уже готовые цепочки сообщений или стройте свои сценарии. Делайте массовые рассылки, которые дочитывают до конца.

Системные письма. Рассказывайте вашим клиентам, что происходит с их заказом.

Рассказывайте вашим клиентам, что происходит с их заказом. Сервисы рассылок. Формируйте списки для отправки рассылок из сторонних сервисов.

Общайтесь с клиентами

Все заказы попадут прямиком в удобную CRM-систему, где можно отслеживать их статус, делать заметки или помечать тегами. Не упустите ни одного клиента.

Управление заказами. Заказы удобно просматривать, редактировать, и вы всегда знаете их статус.

Заказы удобно просматривать, редактировать, и вы всегда знаете их статус. Работа с контактами. Формируйте и выгружайте списки контактов для массовых действий.

Базовые возможности

Пару вещей, которые вы получите на любом тарифе и с любым сервисом 🌱kvitly

Хостинг. Мы надежно храним ваши данные в течение срока подписки и еще немного.

Мы надежно храним ваши данные в течение срока подписки и еще немного. Мобильные интерфейсы. Ваши сайты будут выглядеть одинаково хорошо на экранах разных размеров.

Ваши сайты будут выглядеть одинаково хорошо на экранах разных размеров. Свой домен. Вы сможете легко подключить свой адрес сайта на любом тарифе.

Вы сможете легко подключить свой адрес сайта на любом тарифе. Поддержка. Мы подготовили базу знаний о продукте и готовы всегда прийти на помощь в чате.

Мы подготовили базу знаний о продукте и готовы всегда прийти на помощь в чате. Постоянное улучшение. Мы каждый день улучшаем сервис, чтобы у вас было больше возможностей.

Мы каждый день улучшаем сервис, чтобы у вас было больше возможностей. Приятный опыт ваших клиентов. Вы можете делать все в одном месте, и ваши клиенты будут легко вас узнавать.

Примеры сайтов созданных в 🌱kvitly.

Сколько стоит?

Создание сайта в 🌱kvitly бесплатно, т.е. за саму разработку сайта вы ничего не платите. Также у вас нет никаких ограничений по времени создания сайта (после 7 тестовых дней сайт будет перенесен в архив, но доступ к редактированию у вас будет всегда).

Оплачивать нужно, как и всем владельцам сайтов, только за 2 вещи:

домен:

домены .by или .бел — 33 Br в год

домены других зон согласно ценам регистраторов доменных имен

размещение сайта (тарифный план на выбор):

Для Беларуси

«Стартовый» — 0 Br /мес. Совершенно бесплатно навсегда!

«Базовый» — 154.80 Br в год (15,50 Br /мес.)

«Продвинутый» — 310.80 Br в месяц (32,50 Br /мес.)

Для России

«Стартовый» — 0 ₽ Совершенно бесплатно навсегда!

«Базовый» — 3588 ₽ в год (375,00 ₽ /мес.)

«Продвинутый» — 7188 ₽ в месяц (750,00 ₽ /мес.)

С детальным сравнением тарифных планов можно ознакомиться здесь.

Полезные материалы

Примеры сайтов

Тарифные планы

Создание первого сайта после регистрации

Как подключить домен к сайту

Как настроить домен

Регистрация в БелГИЭ (для РБ)

Настройка сайта после его создания

Продвижение и реклама сайта

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