Чтобы начать работу с платформой, перейдите на сайт CookieYes и зарегистрируйтесь, чтобы создать аккаунт, нужно ввести свой email, адрес сайта и придумать пароль. CookieYes запросит у вас платежные данные, и этот шаг нельзя пропустить, однако вы сможете перейти на бесплатный тарифный план.

После входа в систему выполните следующие шаги, чтобы установить баннер CookieYes на вашем сайте 🌱kvitly:

1. Настройте стиль баннера и выберите предпочтительный метод установки. Далее выберите Установить вручную на сайт.

2. После выбора ручной установки вы увидите код. Открыв код установки, найдите ID вашего скрипта CookieYes. Он находится в коде между ...client_data/ и /script.js… (на скриншоте выделено).

3. Скопируйте этот ID. Если вы пропустили этот шаг, вы можете снова открыть код установки из CookieYes Dashboard, нажав на кнопку Get installation code. Когда код откроется, снова найдите ID вашего скрипта CookieYes между ...client_data/ и /script.js….

4. Перейдите в панель управления 🌱kvitly и откройте Интеграции → Управление cookie-файлами.

5. Найдите интеграцию CookieYes, вставьте скопированный ID в поле Идентификатор и нажмите Включить.

Опубликуйте ваш сайт, чтобы изменения вступили в силу.

После публикации сайта баннер cookie появится на вашем сайте.