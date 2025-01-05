Expresspay платежи по карте и ЕРИП

Чтобы начать использовать онлайн-платежи на сайте, необходимо заключить договор с одной из платежных систем Беларуси. Перейдите на официальный сайт https://express-pay.by/, нажмите кнопку Подключиться и заполните заявку, после чего с вами свяжется менеджер и поможет собрать весь пакет документов для подключения платежной системы.

После того, как вы заключили договор на обслуживание с Expresspay, можете настроить прием платежей по карточкам и ЕРИП на вашем сайте. Для этого нужно перейти в раздел «Интеграции».

Затем в раздел «Прием платежей»

И пролистать до платежей: «ExpressPay (карты)» и «ExpressPay (ЕРИП)», либо воспользоваться строкой поиска.

Для подключения оплаты по ЕРИП, вам потребуются: API ключ, Секретное слово, Путь в дереве ЕРИП.

При настройке платежей необходимо ввести тестовые данные, которые можно найти по ссылке https://express-pay.by/docs/api/v1#sandbox. Разместите тестовые данные в соответствующие поля в личном кабинете ExpressPay → Настройки → Услуги → API (нужной услуги).

Сохраните настройки, скопируйте эти данные (+ секретное слово для цифровой подписи, если необходимо) и вставьте их в соответствующие поля в разделе Расширения в kvitly.

Не забудьте поставить галочку напротив строки Тестовая среда.

Нажмите кнопку Добавить и попробуйте отправить заказ с сайта. Результатом должен быть сформированный тестовый счет в системе ЕРИП.

После проверки специалистами ExpressPay работы расширения, в вашем личном кабинете появятся ваши персональные данные для подключения платежей к сайту. Необходимо будет заменить тестовые данные актуальными пройдя все шаги описанные выше.