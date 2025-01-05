Для подключения «Google Аналитики» потребуется код счетчика. Найти его можно в личном кабинете сервиса. Там же, в будущем вы сможете посмотреть информацию о посещаемости сайта.

Перейдя на сайт нажмите на кнопку «Get started today». Она находится в правом верхнем углу и по центру главной страницы. После этого надо будет выбрать свой google аккаунт или добавить новый.

Войдя в свой google аккаунт создайте и настройте новый поток в «Google Аналитике». Для этого нажмите на кнопку «Настроить бесплатно» и выберите нужные поля из предложенных.

Дальше надо принять условия использования Google. После этого, перед вами появится окно, в котором можно выбрать источник для анализа. Нажмите на вариант «Веб» и введите в пустое поле адрес сайта.

Затем откроется окно «Сведения о веб-потоке» , в нем надо скопировать «Идентификатор отслеживания» (в формате G-XXXXXXXX).

Далее, вернитесь в конструктор, а раздел «Интеграции» → «Счетчики посещений» и найдите расширение «Гугл Аналитика», введите код счетчика и нажмите на кнопку «Включить».