Google таблицы. Экспорт заказов

Чтобы добавить оповещение заказов в таблицы Google, необходимо перейти по ссылке https://drive.google.com, вы должны быть авторизированы.

Нажмите кнопку «Создать» → «Google таблицы» → «Создать пустую таблицу».

После создания новой таблицы нажмите в правом верхнем углу на кнопку «Настройки доступа».

В поле «Люди» введите google-drive@menavita-1532526554023.iam.gserviceaccount.com и нажмите кнопку «Отправить».

Затем в адресной строке браузера скопируйте идентификатор таблицы docs.google.com/spreadsheets/d/идентификатор/edit

Далее, перейдите в настройки сайта, раздел «Интеграции», в раздел «Экспорт заказов» и найдите расширение «Гугл Таблицы».

И нажмите на кнопку «Добавить новую таблицу»

Введите в поля «Название» и «Идентификатор таблицы», который вы скопировали в адресной строке и нажмите на кнопку «Сохранить»

Не забудьте перейти в настройки форм и подключить оповещение к нужной форме.

Настройки → Формы заказов

Выберите форму, заказы из которой будут сохраняться в наш гугл документ.

Перейдите в раздел Автоматизация и отметьте галочкой подключенную гугл таблицу.

После отправки заказа в таблице создастся новый лист с таким же названием и полями, как у формы, для которой вы настраивали оповещения. Стоит отметить, если форма названа к примеру: «Заказ: курс развитие», то таблица выдаст ошибку. Это происходит из-за использования недопустимого символа, двоеточия. А вот писать названия форм через точки можно.

Если у вас подключены платежи, информация об оплате заказа также будет отражаться в таблице.