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Как добавить Бренды товаров
Раздел «Бренды» нужен, если вы продаёте товары разных производителей. Создайте бренд один раз, привяжите его к товарам, и покупатели смогут фильтровать каталог по брендам, а вы сможете запускать акции сразу на весь бренд.
Чтобы добавить новый Бренд, перейдите в «Настройки» и выберите раздел «Бренды»
Нажмите на кнопку «Добавить бред», впишите в поле название бренда.
Как только все необходимые бренды будут добавлены, нажмите на кнопку «Сохранить».
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