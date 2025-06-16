База знаний 🌱kvitly
Как добавить калькулятор UCALC на свой сайт в 🌱kvitly?
Зарегистрируйте личный кабинет на UCALC
Войдите в личный кабинет UCALC, затем нажмите «+», чтобы создать форму самостоятельно или выбрать готовую из шаблона.
Выберете понравившийся шаблон калькулятора и настройте его под свои нужды, затем нажмите кнопку «Сохранить»
В появившемся окне отобразится код калькулятора, вам нужно скопировать номер (в нашем случае это 468406)
Перейдите в 🌱kvitly и выберете сайт, на который вы хотите добавить калькулятор UCALC. Добавьте любой раздел из категории «Виджеты»
Нажмите на изображение и перейдите во вкладку «Формы» в «Библиотеке медиа-элементов».
Выберите UCALC и добавьте в поле ранее скопированный код формы
Нажмите «Сохранить» и опубликуйте сайт
Поздравляем! Вы подключили на сайт форму UCALC.
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