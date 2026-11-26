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Как добавить Лейблы для товаров
Лейблы — это отметки вроде «Новинка», «Акция» или «Хит», которые показываются на карточке товара. С ними покупатели сразу видят особые товары в каталоге. Чтобы добавить новые лейблы перейдите в «Настройки», затем в раздел «Лейблы»
Чтобы добавить новый Лейбл, нажмите на кнопку «Добавить лейбл», напишите его название и выберите цвет.
Каждый лейбл можно отредактировать в любой момент.
Как только все лейблы будут добавлены, нажмите на кнопку «Сохранить».
Теперь при создании карточки товара вы можете пометить его любым из лейблов.
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