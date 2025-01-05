После прохождения регистрации на официальном сайте Битрикс24 перейдите в ваш личный профиль. Сделать это можно нажав на иконку с человеком в правом верхнем угру и кликнув по активной голубой ссылке. Затем разверните скрытое меню в левой части сайта и нажмите на вкладку «Еще». Из появившихся пунктов перейдите в «Контакт-центр».

Введите в строку поиска запрос Контакт-центр и выберите «Виджет на сайт».

Нажмите на кнопку «Изменить» или создайте свою новую открытую линию. Чтобы это сделать опуститесь в настройки канала и в окне «Настроить» выберите пункт «Создать открытую линию».

Теперь внизу страницы появится кнопка «Код на сайт». Скопируйте идентификатор компании который находится в строчке адреса и выглядит как /bXXXXXX/ и идентификатор линии (символы между loader1 и .js).

Перейдите во вкладку с конструктором kvitly и добавьте код в поле и нажмите на кнопку «Включить»