Как добавить онлайн-чат Chatra на свой сайт?

Простой и удобный чат для общения с клиентами. Для его установки нужно зарегистрироваться в системе, указав свою электронную почту. https://chatra.io/ru/ На нее после регистрации придет письмо, в нем будет ссылка для того, чтобы создать свой пароль.

Сразу после этого вы попадете в настройки своего аккаунта.

Нажмите слева в меню Chat widget

Перейдите во вкладку с редактором kvitly, найдите расширение Чатра, введите скопированный код в поле и нажмите кнопку «Включить».

Теперь расширение добавлено на сайт и вы можете вести диалоги со своими клиентами в режиме онлайн.