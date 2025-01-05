Как добавить онлайн-чат JivoSite на свой сайт?

Для того чтобы добавить расширение, вам нужно получить код виджета, а для этого перейдите на сайт «Онлайн консультанта JivoSite» именно там вы, в будущем, сможете управлять дополнительными настройками вашего онлайн консультанта.

Введите вашу электронную почту в поле на главной странице и заполните форму, которая появится затем.

На экране установки кода найдите подчеркнутую строку и введите её в поле номера виджета в разделе интеграций. Если у вас возникнут трудности, то вы можете просто переслать нам на почту help@kvitly.com, ваш код и мы установим его для вас.