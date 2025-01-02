Как добавить сайт в Google Search Console?

Подтверждение прав через HTML-тег

Перейдите на главную страницу сервиса Google для веб-мастеров, затем перейдите в Search Console и войдите в ваш аккаунт Google.

Нажмите на кнопку Search Console

В интерфейсе Search Console введите адрес вашего сайта в окне «Ресурс с префиксом URL» и нажмите на кнопку «Продолжить».

Выберите из списка «Тег HTML».

После этого скопируйте тег в поле.

Скопированный тег выглядит следующим образом: <meta name="google-site-verification" content="eyHrT4pkfFOpxMCnqt5gCU7qTFRTarYxm_4Pm4x0-20" />

Вам надо оставить только часть между кавычек: eyHrT4pkfFOpxMCnqt5gCU7qTFRTarYxm_4Pm4x0-20

Перейдите во вкладку с редактором сайтов kvitly, в раздел «Интеграции» → «Подтверждение прав» введите код и нажмите на кнопку «Включить» напротив расширения «Гугл для веб-мастеров (Префикс)».

Сделав это, перейдите во вкладку «Google Search Console» и нажмите на кнопку «Готово».

После окончания настройки появится уведомление о том, что права на сайт успешно подтверждены.

Подтверждение прав через DNS-запись

Алгоритм подтверждения прав через DNS-запись очень похож на первый. В панели Search Console введите адрес сайта в окне «Доменный ресурс» и нажмите на кнопку «Продолжить».

В первом пункте выберите значение провайдера Любой

А затем скопируйте код после знака равно «=». На скриншоте выделена нужная часть кода.

После этого вернитесь в редактор, в раздел «Интеграции» → «Подтверждение прав» введите код напротив расширения «Гугл для веб-мастеров (Домен)» и нажмите на кнопку «Включить»

Обратите внимание, что домен должен быть подключен к сайту и настроен.

Сделав это перейдите во вкладку с «Google Search Console» и нажмите на кнопку «Подтвердить». Сразу после этого появится предупреждение об ошибке — это нормально. Дело в том, что права подтверждаются с запозданием в несколько секунд или минут.

Чтобы завершить подтверждение прав на сайт, разверните панель с настройками в «Google Search Console» и нажмите на добавленный ресурс. Зайти в нее можно зарегистрировавшись в Google. Нужный раздел будет в левом верхнем углу. Готово!