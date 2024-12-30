Как добавить сертификат (https)

https://file.notion.so/f/f/47828caa-c3df-4e79-8dfa-0fc9bd2af160/3b7451a2-02d0-4faf-b1aa-c33a760b518d/ssl.mp4?table=block&id=935fad51-220b-4c48-90c8-ef1d19571571&spaceId=47828caa-c3df-4e79-8dfa-0fc9bd2af160&expirationTimestamp=1735660800000&signature=w4qSIpnAOnV82p8jgkcmSQwrLCg5Dhv5uGwn-g0rz_I&downloadName=ssl.mp4

Такой сертификат есть на многих сайтах. Слева от адреса сайта можно увидеть зеленый значок замка, а в строке браузера http:// поменяется на https://. Это означает, что сайт прошел дополнительную проверку безопасности и устанавливает более защищенное соединение между пользователем и компьютером. В 🌱kvitly SSL-сертификат можно получить на тарифном плане «Базовый» и «Продвинутый» абсолютно бесплатно. Для его приобретения никаких дополнительных настроек не требуется. Все, что вам нужно — зайти в панели управления в раздел Настройки и выбрать пункт SSL-сертификат

Чтобы подключить сертификат, просто нажмите на кнопку «Включить», дополнительных настроек не требуется.

После этого необходимо подождать несколько часов, чтобы сайт начал открываться по защищенному соединению. Как только рядом с вашим доменом появился значок «Замок», это значит, что к сайту сейчас подключен сертификат.

Если сразу после добавления сертификата сайт не загружается, не пугайтесь. Должно пройти немного времени, чтобы настройки вступили в силу.