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Как добавить ссылку на WhatsApp
Скопируйте ссылку: https://api.whatsapp.com/send?phone=ХХХ
Замените XXX на номер вашего WhatsApp**.**
Пример: https://api.whatsapp.com/send?phone=79120101010
На сайт вы можете добавить ссылку несколькими способами
Telegram
Viber
viber://chat?number=%2B380950000000
Контакты в меню
Если вы хотите сделать так, чтобы при нажатии на номер телефона ваш клиент мог сразу вам позвонить в WhatsApp, нужно сделать несколько простых действий.
Выделите номер телефона в меню или в тексте на сайте и в поле для ссылки вставьте следующие данные:
Скопируйте ссылку: https://api.whatsapp.com/send?phone=ХХХ
Замените XXX на номер вашего WhatsApp**.**
Пример: https://api.whatsapp.com/send?phone=79120101010
Выберите значок ссылка