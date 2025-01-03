Как добавить ссылку на WhatsApp

Скопируйте ссылку: https://api.whatsapp.com/send?phone=ХХХ

Замените XXX на номер вашего WhatsApp**.**

Пример: https://api.whatsapp.com/send?phone=79120101010

На сайт вы можете добавить ссылку несколькими способами

Telegram

https://t.me/NikName

Viber

viber://chat?number=%2B380950000000

Контакты в меню

link phone.mp4

Если вы хотите сделать так, чтобы при нажатии на номер телефона ваш клиент мог сразу вам позвонить в WhatsApp, нужно сделать несколько простых действий.

Выделите номер телефона в меню или в тексте на сайте и в поле для ссылки вставьте следующие данные:

Скопируйте ссылку: https://api.whatsapp.com/send?phone=ХХХ

Замените XXX на номер вашего WhatsApp**.**

Пример: https://api.whatsapp.com/send?phone=79120101010

Выберите значок ссылка