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Как добавить товары на сайт
Чтобы добавить на сайт товары и корзину, нужно подключить каталог.
Перейдите в раздел «Управление»
А затем в раздел «Товары» в меню слева
И нажимаем на кнопку «Подключить каталог».
После подключения каталога вам станет доступна возможность добавлять товары.
Для каждого товара нужно выбрать категорию
После того, как все товары будут добавлены в каталог, переходите в «Дизайн-редактор»
И добавить на страницу новый раздел из категории «Товары»
Затем нажмите на кнопку «Настройки» в разделе «Наши товары»
И выберите в настройках ту категорию товаров, которую необходимо отобразить в этом разделе
Здесь же можно регулировать количество товаров в одном ряду при помощи настройки «Колонки»
Затем, чтобы в меню отображалась кнопка корзины перейдите в «Настройки меню» и переведите переключатель «Кнопка корзины в активное состояние».
Если у вас несколько категорий товаров, для каждой необходимо добавить отдельный раздел