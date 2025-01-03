Как добавить товары на сайт

Чтобы добавить на сайт товары и корзину, нужно подключить каталог.

Перейдите в раздел «‎Управление»

А затем в раздел «‎Товары» в меню слева

И нажимаем на кнопку «Подключить каталог»‎.

После подключения каталога вам станет доступна возможность добавлять товары.

Для каждого товара нужно выбрать категорию

После того, как все товары будут добавлены в каталог, переходите в «Дизайн-редактор‎»

И добавить на страницу новый раздел из категории «‎Товары»

Затем нажмите на кнопку «‎Настройки» в разделе «‎Наши товары»

И выберите в настройках ту категорию товаров, которую необходимо отобразить в этом разделе

Здесь же можно регулировать количество товаров в одном ряду при помощи настройки «‎Колонки»

Затем, чтобы в меню отображалась кнопка корзины перейдите в «‎Настройки меню» и переведите переключатель «‎Кнопка корзины в активное состояние».

Если у вас несколько категорий товаров, для каждой необходимо добавить отдельный раздел