Как добавить видео YouTube

Чтобы добавить на сайт видео с «YouTube»‎, нужно добавить один из разделов, который содержит виджеты.

В редакторе сайта нажмите на кнопку «Добавить раздел»‎

И выберите раздел с видео «YouTube»‎ из категории «Виджеты»‎.

Как только раздел добавлен на сайт, можно изменить ссылку на видеозапись.

Для этого нужно нажать на видео и в открывшемся окне заменить код видео на свой.

Где найти код для видео

Откройте ваше видео на «YouTube»‎. И нажмите на кнопку «Поделиться»‎.

Выберите пункт «Встроить»‎ и скопируйте код видео, который размещается после знака «=

Добавьте новый код видео в соответствующее поле в редакторе kvitly