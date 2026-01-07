Как добавить виджеты на сайт

Вы можете расширить возможности вашего сайта, встроив в него внешние сервисы и инструменты. Это делается с помощью раздела Виджет (Widget). Используя вставку HTML-кода, вы можете интегрировать практически любое стороннее приложение, у которого есть опция «встроить» (embed).

Что такое инлайн-виджет?

Это встроенный элемент, который отображается прямо внутри страницы вашего сайта (в отличие от всплывающих окон). Это позволяет сторонним сервисам выглядеть как часть дизайна вашего дизайна.

Примеры сервисов для интеграции:

Календари: Calendly или Acuity Scheduling для записи на прием.

Calendly или Acuity Scheduling для записи на прием. Формы и опросы: Typeform, Google Forms или Tally.

Typeform, Google Forms или Tally. Соцсети: ленты VK, TikTok или посты из X (Twitter).

ленты VK, TikTok или посты из X (Twitter). Музыка: плейлисты Spotify или треки SoundCloud.

плейлисты Spotify или треки SoundCloud. Отзывы: виджеты Trustpilot или Google Reviews.

Инструкция по добавлению:

1. В Дизайн-редакторе нажмите на иконку «+» в том месте, где должен появиться раздел с виджетом.

2. В меню выбора разделов найдите в категорию Виджет и кликните на раздел, который вам лучше всего подходит.

3. Нажмите на добавленный виджет в разделе, который вы добавили, чтобы открыть его настройки.

4. В поле Источник выберите вариант Свой код.

5. В появившееся текстовое поле вставьте HTML-код. Этот код вы можете скопировать в интерфейсе того приложения, которое хотите добавить (ищите кнопки «Embed», «Share» или «Код для вставки»).

6. Опубликуйте сайт, чтобы изменения вступили в силу.