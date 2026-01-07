База знаний 🌱kvitly
Как добавить виджеты на сайт
Вы можете расширить возможности вашего сайта, встроив в него внешние сервисы и инструменты. Это делается с помощью раздела Виджет (Widget). Используя вставку HTML-кода, вы можете интегрировать практически любое стороннее приложение, у которого есть опция «встроить» (embed).
Что такое инлайн-виджет?
Это встроенный элемент, который отображается прямо внутри страницы вашего сайта (в отличие от всплывающих окон). Это позволяет сторонним сервисам выглядеть как часть дизайна вашего дизайна.
Примеры сервисов для интеграции:
- Календари: Calendly или Acuity Scheduling для записи на прием.
- Формы и опросы: Typeform, Google Forms или Tally.
- Соцсети: ленты VK, TikTok или посты из X (Twitter).
- Музыка: плейлисты Spotify или треки SoundCloud.
- Отзывы: виджеты Trustpilot или Google Reviews.
Инструкция по добавлению:
1. В Дизайн-редакторе нажмите на иконку «+» в том месте, где должен появиться раздел с виджетом.
2. В меню выбора разделов найдите в категорию Виджет и кликните на раздел, который вам лучше всего подходит.
3. Нажмите на добавленный виджет в разделе, который вы добавили, чтобы открыть его настройки.
4. В поле Источник выберите вариант Свой код.
5. В появившееся текстовое поле вставьте HTML-код. Этот код вы можете скопировать в интерфейсе того приложения, которое хотите добавить (ищите кнопки «Embed», «Share» или «Код для вставки»).
6. Опубликуйте сайт, чтобы изменения вступили в силу.
