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Как добавить ВКонтакте Сообщения сообщества на свой сайт?
Виджет «Сообщения сообщества» — это быстрый способ связи с пользователями ВКонтакте прямо на Вашем сайте. Вы сможете ответить клиенту даже после того, как он покинет сайт — сообщения будут отправлены от имени Сообщества.
Чтобы настроить виджет Сообщения сообщества, перейдите на сайт https://vk.com/dev/CommunityMessages
Настройте виджет для нужного сообщества, а затем скопируйте в полученном коде уникальный идентификатор (числовое значение).
Перейдите в раздел «Интеграции» в kvitly, введите полученный код и нажмите кнопку «Включить»
Поздравляем! Теперь вы можете получать сообщения от посетителей вашего сайта ВКонтакте.