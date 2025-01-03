Давайте разберемся как настроить автоматическую отправку писем клиентам.

Вы можете отправлять автоматические письма после успешной отправки клиентом заказа или оплаты.

В письме вы можете разместить текст благодарности, инструкции, либо оплаченные материалы (цифровой товар: вебинар, чеклист, инструкцию, книгу рецептов, дневник похудения, и так далее.)

Чтобы добавить новое письмо, перейдите в «‎Настройки» и выберите «‎Отправка писем».

Чтобы создать новое письмо, нажмите на кнопку «‎Добавить новое письмо».

Введите имя отправителя в поле «‎От кого», «‎Электронный адрес», на который должен будет прийти ответ от клиента в случае, если он захочет задать какой-то вопрос или поблагодарить вас.

Заголовок письма и текст

Как только письмо будет готово, нажмите на кнопку Включить.

Чтобы письмо отправлялось при заказе или оплате, необходимо привязать его к форме заказа. Для этого передите в раздел Настройки и выберите Формы заказов.

Выберите нужную форму и откройте ее настройки. Перейдите во вкладку Автоматизация и включите ваше письмо в нужном Действии.

Не забудьте опубликовать сайт. Готово! Теперь после оплаты вашему клиенту будет отправляться письмо с оплаченными материалами или благодарностью за оплату.