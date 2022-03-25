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Как настроить автоматическую отправку писем клиентам
Давайте разберемся как настроить автоматическую отправку писем клиентам.
Вы можете отправлять автоматические письма после успешной отправки клиентом заказа или оплаты.
В письме вы можете разместить текст благодарности, инструкции, либо оплаченные материалы (цифровой товар: вебинар, чеклист, инструкцию, книгу рецептов, дневник похудения, и так далее.)
Чтобы добавить новое письмо, перейдите в «Настройки» и выберите «Отправка писем».
Чтобы создать новое письмо, нажмите на кнопку «Добавить новое письмо».
Введите имя отправителя в поле «От кого», «Электронный адрес», на который должен будет прийти ответ от клиента в случае, если он захочет задать какой-то вопрос или поблагодарить вас.
Заголовок письма и текст
Как только письмо будет готово, нажмите на кнопку Включить.
Чтобы письмо отправлялось при заказе или оплате, необходимо привязать его к форме заказа. Для этого передите в раздел Настройки и выберите Формы заказов.
Выберите нужную форму и откройте ее настройки. Перейдите во вкладку Автоматизация и включите ваше письмо в нужном Действии.
Не забудьте опубликовать сайт. Готово! Теперь после оплаты вашему клиенту будет отправляться письмо с оплаченными материалами или благодарностью за оплату.
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