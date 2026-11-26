Способы доставки — это варианты получения заказа, которые покупатель выбирает при оформлении: курьер, почта, служба доставки или самовывоз. Ниже пошагово: как добавить способ доставки, задать стоимость и условия и включить его на сайте.

Перейдите в «Настройки‎», а затем в раздел «‎Доставка».

По умолчанию у каждого магазина есть три способа доставки, каждый их них вы можете отредактировать под себя, удалить и добавить еше несколько новых способов.

Для каждого способа доставки вы можете указать Название, Стоимость, выбрать форму заказа (для доставки почтой может понадобиться больше данных, чем для самовывоза), добавить описание способа доставки, а также указать минимальную сумму заказа, от которой будет доступен этот способ, и указать минимальную сумму заказа, при которой доставка будет бесплатной.