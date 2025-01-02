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Как перенести сайт в другой аккаунт?

Чтобы перенести сайт в другой аккаунт, пожалуйста, обратитесь в поддержку по почте help@kvitly.com или в чате на сайте.

Специалист отдела поддержки создаст промокод для прикрепления вашего сайта в другому аккаунту, после чего вы сможете зарегистрировать новый аккаунт и на этапе создания сайта ввести промокод и прикрепить уже созданный сайт к новому аккаунту.

После прикрепления сайта, доступ к его редактированию будут иметь владельцы обоих аккаунтов. Учитывайте, что при одновременном редактировании одного сайта могут возникнуть проблемы с совместимостью версий. Старайтесь редактировать сайт в разное время, чтобы избежать ошибок и коллизий.

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