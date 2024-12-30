Как прикрепить домен

https://file.notion.so/f/f/47828caa-c3df-4e79-8dfa-0fc9bd2af160/0c3baef5-9137-4205-a902-dd01e7a37e81/new_domain.mp4?table=block&id=8bfff080-7f19-4a69-baed-5cc89fcd3d0d&spaceId=47828caa-c3df-4e79-8dfa-0fc9bd2af160&expirationTimestamp=1735660800000&signature=rjljelKrBF67jq-kc2RNiLe2cM32bBlL0DDSYnQF95k&downloadName=new_domain.mp4

перейдите в панель управления 🌱kvitly

найдите в боковом меню «Настройки»

затем перейдите в раздел «Домены»

нажмите на кнопку «Добавить домен» и выберите «У меня есть домен»

напишите ваш адрес сайта (домен) и нажмите «Готово»

Как только все будет настроено, в течение 48 часов (на практике гораздо быстрее), по вашему домену начнет открываться ваш сайт. Как только сайт начнет открываться, вам на почту придет оповещение.

Чтобы ваш сайт начал открываться по выбранному имени, нужно выполнить два условия: прикрепить домен к сайту в панели управления 🌱kvitly и настроить его в кабинете хоcтера, у которого он был приобретен.

Если вы прикрепили домен к сайту, но еще не настроили его, инструкцию по настройке найдете ниже по ссылке

Как настроить домен