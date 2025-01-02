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Как привязать / отвязать карту?
У нас вы можете легко добавить свою платежную карту, и мы будем автоматически продлевать вашу подписку с выбранной периодичностью. Все настройки можно обновить в разделе с оплатами.
Как работают автооплаты?
Всё совершенно безопасно — мы не храним данные вашей карты у себя, а используем для этого надёжные платежные сервисы: bePaid и ЮKassa. С их помощью мы можем регулярно автоматически проводить оплаты (ежегодно или ежемесячно), чтобы ваш сайт продолжал работать несмотря ни на что.
Как подключить карту?
Перейдите в раздел «Настройки» → «Оплата»
Нажмите на кнопку «Добавить карту» и введите данные карты. Средства с карты будут списываться автоматически в день окончания подписки сайта один раз в месяц или в год, все зависит от выбранной периодичности платежей.
Как отключить карту?
Чтобы отключить карту, нажмите на кнопку «Отменить подписку» (оставшееся оплаченное время не сгорит, сайт будет работать до окончания уже оплаченной подписки)