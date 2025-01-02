Как привязать / отвязать карту?

У нас вы можете легко добавить свою платежную карту, и мы будем автоматически продлевать вашу подписку с выбранной периодичностью. Все настройки можно обновить в разделе с оплатами.

Как работают автооплаты?

Всё совершенно безопасно — мы не храним данные вашей карты у себя, а используем для этого надёжные платежные сервисы: bePaid и ЮKassa. С их помощью мы можем регулярно автоматически проводить оплаты (ежегодно или ежемесячно), чтобы ваш сайт продолжал работать несмотря ни на что.

Как подключить карту?

Перейдите в раздел «‎Настройки» → «‎Оплата»

Нажмите на кнопку «‎Добавить карту» и введите данные карты. Средства с карты будут списываться автоматически в день окончания подписки сайта один раз в месяц или в год, все зависит от выбранной периодичности платежей.

Как отключить карту?

Чтобы отключить карту, нажмите на кнопку «‎Отменить подписку» (оставшееся оплаченное время не сгорит, сайт будет работать до окончания уже оплаченной подписки)