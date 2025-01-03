Если вы хотите сделать так, чтобы при нажатии на номер телефона ваш клиент мог сразу вам позвонить, нужно сделать несколько простых действий.

Выделите номер телефона в меню или в тексте на сайте

Выберите значок ссылка

введите в поле для ссылки tel:+номертелефона и нажмите на галочку

Как сделать кликабельным e-mail?

Если вы хотите сделать так, чтобы при нажатии на номер телефона ваш клиент мог сразу вам позвонить, нужно сделать несколько простых действий.

Выделите e-mail в меню или в тексте на сайте

Выберите значок ссылка

введите в поле для ссылки mailto:электроннаяпочта и нажмите на галочку

Как создать прямую ссылку на номер в WhatsApp?

Скопируйте ссылку: https://api.whatsapp.com/send?phone=ХХХ

Замените XXX на десятизначный номер вашего WhatsApp**.**

Пример: https://api.whatsapp.com/send?phone=79120101010

Как создать прямую ссылку на Telegram?

Основной способ, который используется в случаях если ресурс не блокируется. Необходимо использовать ссылку [https://t.me/](<https://t.me/>)[имя пользователя в Telegram] добавить имя пользователя, который будет получать сообщения от клиентов в чате.

Пример: [https://t.me/](<https://t.me/>)kviltycom

Как создать прямую ссылку на номер в Viber?

Для создания ссылки на чат Viber необходимо использовать ссылку viber://chat?number=[номер] и добавить номер телефона на который будут писать клиенты. Номер телефона задается в международном формате, Где + в номере телефона заменяется символами %2B и далее 7, не используйте скобки и тире.