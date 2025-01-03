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Как сделать кликабельным номер телефона, email или ссылки на социальные сети?
Если вы хотите сделать так, чтобы при нажатии на номер телефона ваш клиент мог сразу вам позвонить, нужно сделать несколько простых действий.
Выделите номер телефона в меню или в тексте на сайте
Выберите значок ссылка
введите в поле для ссылки tel:+номертелефона и нажмите на галочку
Как сделать кликабельным e-mail?
Если вы хотите сделать так, чтобы при нажатии на номер телефона ваш клиент мог сразу вам позвонить, нужно сделать несколько простых действий.
Выделите e-mail в меню или в тексте на сайте
Выберите значок ссылка
введите в поле для ссылки mailto:электроннаяпочта и нажмите на галочку
Как создать прямую ссылку на номер в WhatsApp?
Скопируйте ссылку: https://api.whatsapp.com/send?phone=ХХХ
Замените XXX на десятизначный номер вашего WhatsApp**.**
Пример: https://api.whatsapp.com/send?phone=79120101010
Как создать прямую ссылку на Telegram?
Основной способ, который используется в случаях если ресурс не блокируется. Необходимо использовать ссылку [https://t.me/](<https://t.me/>)[имя пользователя в Telegram] добавить имя пользователя, который будет получать сообщения от клиентов в чате.
Пример: [https://t.me/](<https://t.me/>)kviltycom
Как создать прямую ссылку на номер в Viber?
Для создания ссылки на чат Viber необходимо использовать ссылку viber://chat?number=[номер] и добавить номер телефона на который будут писать клиенты. Номер телефона задается в международном формате, Где + в номере телефона заменяется символами %2B и далее 7, не используйте скобки и тире.