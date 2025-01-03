Как сделать выпадающее меню

Чтобы добавить подпункт, перейдите в «‎Настройки меню»

Найдите раздел «‎Пункты меню»

И нажмите на знак «‎+» рядом с пунктом меню, в котором будут размещаться вложенные пункты

Введите название подпункта меню в поле «Заголовок», а затем выберите тип ссылки, по которой необходимо направить пользователя.

Вы можете выбрать ссылку на страницу сайта, добавить ссылку на любой сторонний ресурс, выбрать ссылку на раздел на текущей странице сайта, либо на любой раздел другой страницы сайта.

Все изменения сохраняются автоматически, а чтобы они отобразились на сайте, нажмите на кнопку «Опубликовать сайт»

Обратите внимание, что если вы делаете вложенный пункты для пункта меню, сам пункт не ведет на раздел или страницу, при нажатии на него ваш клиент увидит вложенные пункты, которые и будут активными.