Как создать новую страницу

На нашей платформе вы можете создать многостраничный сайт, для этого у вас должен быть оплачен тарифный план 🪴 Базовый или 🌳 Премиум

Чтобы добавить страницу, нажмите на «Страницы сайта» в редакторе или в разделе «Управление».

А затем нажмите на «Создать страницу», здесь находятся все ваши уже созданные страницы, которые вы можете отредактировать, копировать, либо создать дополнительные при необходимости.

А затем выберите нужный шаблон страницы из предложенных.

Обратите внимание, что вы можете выбрать в качестве шаблона любой одностраничный сайт, либо специально подготовленные тематические внутренние страницы: о компании, контакты, обратная связь и так далее.

Нажмите кнопку «Выбрать» и можете приступать к редактированию.

В разделе «Страницы» вы можете управлять страницами сайта

Также вы можете скопировать созданную страницу, переименовать ее, либо удалить. А также отредактировать SEO-настройки: изменить заголовок и описание, добавить ключевые слова, фавиконку и картинку для социальных сетей.