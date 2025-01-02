Как создать страницу благодарности

Чтобы добавить страницу благодарности в 🌱kvitly в редакторе выберите пункт «Создать страницу».

Выберите любой шаблон из списка доступных.

Чтобы изменить название созданной страницы, перейдите в раздел «Страницы» и нажмите на нее.

Напишите имя новой страницы в поле «Название страницы» на любом языке и адрес страницы в поле «Адрес страницы» латиницей (так будет отображаться ваша страница в строке браузера). Наименование страницы видно при наведении курсора мыши на вкладку в браузере, а адрес отображается после доменного имени: kvitly.com/thanks

Обычно на спасибо-странице размещается благодарность за выполненное клиентом действие, например отправку заказа или его оплату.

Также можно добавить кнопку с призывом к действию, либо продавать дополнительные услуги или товары. Экспериментируйте!

Чтобы страница благодарности отображалась после определенных действий, нужно произвести настройки.

Перейдите в раздел «Обзор» → «Настройки форм» и выберите вкладку «Автоматизация»

Переведите переключатель в активное состояние и заполните поля.

Готово! Перейдите на сайт и проверьте работу спасибо-страницы, отправив заказ.

Нравится ли вам, когда вас благодарят? Когда человек от всей души, искренне рад помощи или покупке своего товара. Пожалуй, такая благодарность способна поднять настроение даже в самый хмурый день. А место, в котором вы ее получите, останется в памяти. Через некоторое время в него захочется вернуться снова и получить еще один заряд позитива.

В этом и заключается одна из основных задач «Спасибо-страницы». Добавив ее на сайт, можно легко завоевать доверие клиентов и повысить их лояльность к компании. Кроме того, отблагодарив пользователя за заказ, его можно мотивировать на новые покупки. Достаточно кнопки «Продолжить покупки» или «Вернуться в магазин».

Что такое страница благодарности?

Страница благодарности — это отдельная страница или попап, на которую попадает пользователь после совершения покупки или оформления заказа. Это вспомогательная страница, дающая понять клиенту, что его заявка была успешно отправлена и с ним скоро свяжутся. Иногда такие страницы еще называют: «Спасибо-страницы», «Страница успеха», «Thank you page» или «Cенкьюпейдж».

Зачем нужна страница благодарности?

Основная задача страницы благодарности — подтверждение какого-либо действия на сайте. Однако ее суть не только в этом. Допустим, вы перешли на сайт, выбрали товары, положили в корзину и оставили заявку. В форме для обратной связи появилась скромная, почти не заметная надпись: «Сообщение успешно отправлено». Какие эмоции у вас это вызовет? Захотелось ли продолжить покупки? Или надпись осталась без внимания, а вы гадаете стоило ли делать заказ?

Пустая или едва заметная страница не найдет отклик у клиента. Не проработав страницу благодарности, можно упустить возможность продолжить взаимодействие с пользователем. А это значит, что время и усилия потрачены зря. Более того, некачественная страница оставляет неприятный осадок. Появятся сомнения, желание отменить или аннулировать заказ.

Заметим, изначально у пользователя есть заинтересованность в продукте. Он просмотрел сайт, его устроило описание, вид и стоимость продукта, он готов совершить покупку. Так почему бы не приложить капельку усилий и не создать хорошую страница благодарности? Пусть клиент не только сделает один заказ, но и вернется к вам снова, посоветует знакомым и близким.

Из этого следует вывод, что «Спасибо страница» требуется не просто для подтверждения того или иного действия на сайте. Она нужна для дальнейшего продвижения клиента по воронке продаж. Именно она мотивирует его совершать новые покупки, ознакомиться с тем ассортиментом, который он не видел. И именно на ней стоит предложить скидку, промокод или акционный товар.

Что написать на странице благодарности?

Текст и формат страницы полностью зависит от преследуемых целей. Каждая страница имеет свой посыл и призвана выполнять определенные задачи. Чтобы понять как оформить страницу и что на ней следует написать, стоит разобраться какие функции она будет выполнять. Ниже мы приведем список функций которые могут выполнять спасибо страницы:

Повышение ценности предложения. Клиент зашел на сайт, совершил покупку и после этого увидел страницу благодарности с приятным бонусом. Это может быть чек-лист, ссылка для скачивания электронной книги, инструкция по использованию товара или обучающий ролик. Такие мелочи повышают лояльность и увеличивают количество повторных продаж.

Клиент зашел на сайт, совершил покупку и после этого увидел страницу благодарности с приятным бонусом. Это может быть чек-лист, ссылка для скачивания электронной книги, инструкция по использованию товара или обучающий ролик. Такие мелочи повышают лояльность и увеличивают количество повторных продаж. Дополнительные продажи. После совершения покупки можно предложить человеку приобрести дополнительные аксессуары или подарить скидку на следующую покупку. Такой бонус не обязывает клиента сразу что-то покупать, однако в его памяти останется информация об показанном ассортименте и скидке.

После совершения покупки можно предложить человеку приобрести дополнительные аксессуары или подарить скидку на следующую покупку. Такой бонус не обязывает клиента сразу что-то покупать, однако в его памяти останется информация об показанном ассортименте и скидке. Размещение отзывов. Зачастую отзывы замещаются на самом сайте и видны еще до совершения покупки. Так зачем же их показывать после покупки? Они помогают усилить положительное впечатление от сделанного заказа. Если пользователь сомневался: стоит ли ему брать товар или нет, то после увиденного отзыва сомнения пройдут. Ведь отзыв написал такой же покупатель и он остался доволен сервисом, качеством и выбором продукта.

Зачастую отзывы замещаются на самом сайте и видны еще до совершения покупки. Так зачем же их показывать после покупки? Они помогают усилить положительное впечатление от сделанного заказа. Если пользователь сомневался: стоит ли ему брать товар или нет, то после увиденного отзыва сомнения пройдут. Ведь отзыв написал такой же покупатель и он остался доволен сервисом, качеством и выбором продукта. Подписка на рассылку. На такой странице можно сделать анонс рассылки и добавить форму для ввода почты. Предложив на странице благодарности подписаться на email-рассылку, вы покажите плюсы долгосрочного сотрудничества с компанией. Это может быть рассылка с полезными материалами или статьями, если сайт продает курсы. Также это могут быть буклеты со скидками для интернет-магазинов.

На такой странице можно сделать анонс рассылки и добавить форму для ввода почты. Предложив на странице благодарности подписаться на email-рассылку, вы покажите плюсы долгосрочного сотрудничества с компанией. Это может быть рассылка с полезными материалами или статьями, если сайт продает курсы. Также это могут быть буклеты со скидками для интернет-магазинов. Проявление заботы и внимания. На странице благодарности не обязательно давать скидки или дополнительные бонусы. Иногда достаточно правильно поблагодарить клиента за заказ. Показать, что с ним работают такие же люди, а сайт не безликий и вам действительно важно настроение клиента. Такую благодарность можно подкрепить полезными статьями, ссылками, видеороликами или инфографикой.

На странице благодарности не обязательно давать скидки или дополнительные бонусы. Иногда достаточно правильно поблагодарить клиента за заказ. Показать, что с ним работают такие же люди, а сайт не безликий и вам действительно важно настроение клиента. Такую благодарность можно подкрепить полезными статьями, ссылками, видеороликами или инфографикой. Реклама социальных сетей. Подписка на социальные сети компании отлично поможет продвигать клиента по воронке продаж. Сделав заказ, он увидит кнопки с ссылками на дополнительные ресурсы и подпишется на них. Это простое действие ни к чему не обязывает, но в случае необходимости клиенты вернутся именно к вам. Ведь на протяжении длительного времени посты компании были у пользователя в ленте. И именно название вашего сайта всплывет в голове в первую очередь.

Подписка на социальные сети компании отлично поможет продвигать клиента по воронке продаж. Сделав заказ, он увидит кнопки с ссылками на дополнительные ресурсы и подпишется на них. Это простое действие ни к чему не обязывает, но в случае необходимости клиенты вернутся именно к вам. Ведь на протяжении длительного времени посты компании были у пользователя в ленте. И именно название вашего сайта всплывет в голове в первую очередь. Получение обратной связи. Клиенты не оставляют отзывы? Так напомните им об этом! Добавьте на страницу благодарности форму для заполнения, пусть человек поделится своими первыми впечатлениями о компании. За оставленный отзыв стоит предложить небольшую скидку. Она повысит мотивацию и стимулирует дополнительные продажи.

Заключение

Теперь вы знаете что такое страница благодарности и почему она играет существенную роль на сайте. Уделите немного времени на создание нескольких «Thank you page» для разных действий на сайте. Проявите заботу о своем клиенте и он обязательно вернется к вам снова!