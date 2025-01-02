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Как указать читаемые адреса страниц (человекопонятный URL)?
Человекопонятный URL (или человеко-читаемый URL) — это веб-адрес, который легко читается и понимается человеком. Такие URL-адреса содержат слова, которые описывают содержимое страницы, вместо длинных наборов символов или чисел.
Пример:
- Не человекопонятный URL: https://example.com/index.php?id=12345&cat=678
- Человекопонятный URL: https://example.com/blog/what-is-seo
Второй вариант гораздо проще понять, потому что сразу видно, о чем страница. В данном случае, это страница блога, которая рассказывает, что такое SEO.
Почему это важно:
Удобство для пользователя: Человекопонятные URL-адреса легче запоминать и делиться ими.
SEO: Поисковые системы (например, Google) предпочитают такие URL, потому что они содержат ключевые слова, которые помогают понять содержание страницы.
Как написать человекопонятный URL:
Используйте ключевые слова: Включите в URL слова, которые описывают содержание страницы.
Разделяйте слова дефисами: Если в URL несколько слов, разделяйте их дефисами (), а не подчеркиваниями (_) или слитно.
- Пример: my-article-about-cats, а не my_article_about_cats или myarticleaboutcats.
Избегайте лишних параметров и символов: Убирайте все ненужные символы, числа и параметры, которые не дают никакой информации о содержимом страницы.
- Пример: https://example.com/products/red-shoes вместо https://example.com/products.php?id=56&color=red.
Сделайте URL коротким, но информативным: URL должен быть достаточно коротким, чтобы его легко было прочитать и запомнить, но при этом передавать смысл страницы.
Пример хорошего человекопонятного URL:
- Плохой URL: https://example.com/product/12345
- Хороший URL: https://example.com/products/waterproof-jacket
В этом примере человек сразу понимает, что страница рассказывает о водонепроницаемой куртке.
При создании новых страниц у вас есть возможность указать URL страницы, статья пригодится вам на этом этапе.