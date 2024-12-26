Как выбрать и купить домен

Как выбрать домен

Если у вас еще нет домена (адреса сайта), его нужно купить. Подобрать и проверить, доступен ли домен, который вы придумали, можно на сайте http://cctld.by/ или https://www.reg.ru/domain/new/

Если домен свободен, то его можно купить у любого из 6 официальных регистраторов доменных имен в Беларуси, список регистраторов доступен по ссылке http://cctld.by/recorder/ или https://www.reg.ru/domain/new/

Где купить домен

Процесс покупки домена примерно одинаков во всех сервисах. Обязательна регистрация и заполнение реквизитов (домен может купить как юридическое, так и физическое лицо). После регистрации необходимо выбрать домен, выставить и оплатить счет любым удобным способом.

Стоимость доменного имени .by или .бел фиксированная и составляет 33 рубля в год. Стоимость доменных имен других зон может у разных регистраторов отличаться.