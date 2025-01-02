Как загрузить favicon?

Что такое фавикон

Фавикон или favicon — это маленькое изображение, которое отображается во вкладке браузера и в результатах поиска. Это позволяет сделать ваш сайт более узнаваемым для посетителей.

Обычно иконка очень очень похожа на логотип бренда или может содержать какой-то символ, который ассоциируется с вашим брендом.

Для чего нужен фавикон

Фавикон помогает вашим клиентам найти сайт среди вкладок в браузере. Работает на узнаваемость.

Повышает доверие к сайту

Внимание к деталям при оформлении сайта вызывает доверие. Поэтому стоит уделить несколько минут вашего времени, создать иконку и добавить ее в настройки сайта.

Увеличивает посещаемость

Согласитесь, что вы скорее перейдете в поиске на сайт, возле которого будет красоваться симпатичная яркая иконка, а не пустое место и текст.

Как создать иконку

Иконка очень маленькая, всего 16 на 16 пикселей, поэтому просто загрузить какую-нибудь фотографию будет не достаточно. На. таком маленьком изображении сложно будет рассмотреть детали.

Поэтому стоит взять логотип или элемент логотипа, который ассоциируется с брендом.

Требования «Яндекс» к фавиконке

Размер: 120 * 120 пикселей, 32 * 32 или 16 * 16.

Формат: SVG (рекомендуемый), ICO, GIF (без анимации), JPEG, PNG, BMP.

Подробнее о фавиконках можно почитать на сайте Яндекс

Требования Google к фавиконке

Размер: кратный 48 — 144 * 144, 96 * 96, 48 * 48. Загружать файл 16*16 не рекомендуется.

Формат: SVG, ICO, GIF (без анимации), JPEG, PNG.

Подробнее о фавиконках можно почитать на сайте google

Где можно сделать иконку

Рисовать иконку вручную совсем не обязательно, для этого есть специальные сервисы. Вы загружаете изображение, а на выходе получаете готовую иконку в нужном формате.

Favicon Generator for perfect icons on all browsers

The ultimate favicon generator - Favic-o-Matic

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Как добавить фавикон на сайт

Чтобы добавить фавикон на сайт, перейдите в раздел «Настройки‎»

Выберите раздел «‎Общие настройки»

Пролистайте страницу до пункта «‎Фавикон»

И нажмите на кнопку «‎Выбрать файл» и загрузите подготовленное изображение с компьютера.