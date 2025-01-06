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Колбэки – сервис мгновенного обратного звонка
Чтобы подключить CallBacky, перейдите на сайт сервиса https://callbacky.by/. Зарегистрируйтесь и произведите необходимые настройки согласно инструкции сервиса.
Чтобы сервис знак на каком сайте он должен отображаться, перейдите в раздел «Расширения» и нажмите напротив рашмерния на кнопку «Добавить».
В открышемся окне введите домен вашего сайта.
Нажмите на кнопку «Сохранить» и обызательно опубликуйте сайт.
Готово! Теперь перйдите на сайт и проверьте отображение виджета.