Колбэки – сервис мгновенного обратного звонка

Чтобы подключить CallBacky, перейдите на сайт сервиса https://callbacky.by/. Зарегистрируйтесь и произведите необходимые настройки согласно инструкции сервиса.

Чтобы сервис знак на каком сайте он должен отображаться, перейдите в раздел «Расширения» и нажмите напротив рашмерния на кнопку «Добавить».

В открышемся окне введите домен вашего сайта.

Нажмите на кнопку «Сохранить» и обызательно опубликуйте сайт.

Готово! Теперь перйдите на сайт и проверьте отображение виджета.