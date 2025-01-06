Чтобы добавить к себе расширение Calltracking необходимо пройти регистрацию на официальном сайте. Для этого заполните короткую форму указав адрес своего сайта, электронную почту, телефон для связи и номер который будет принимать звонки.

Через пару минут к вам на почту отправят письмо, в нем будет логин и пароль для входа в личный кабинет.

Также в письме находится подробная инструкция для активации личного кабинета, при возникновении вопросов всегда можно задать их куратору. Пролистав письмо немного вниз, найдите скрипт кол-трекинг на ваш сайт. Скопируйте его после знака ? до ". Введите код в расширение, готово.

<script async src="//app.call-tracking.by/scripts/phones.js?f1cebd53-ebb5-48c5-8483-b862e3e653ab"></script>

f1cebd53-ebb5-48c5-8483-b862e3e653ab

Перейдите в конструктор сайтов kvitly и добавьте код в расширение и нажмите кнопку Включить