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Настройка MX и TXT-записей к почте для домена
Если вы решили настроить электронную почту для домена, вам нужно настроить MX и TXT-записи.
Чтобы это сделать, перейдите в раздел «Настройки» → «Управление DNS-записями»
И нажмите на кнопку «Добавить новую запись»
Обычно для настройки почтового клиента, нужно добавить 2 MX-записи и одну TXT
Настройки будут зависеть от хостера, у которого размещается ваша почта, у них есть инструкции.
При добавлении MX-записи, нужно указать @ в поле Домен и адрес сервера в поле «Значение» со страницы настроек почты.