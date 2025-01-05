Настройка MX и TXT-записей к почте для домена

Если вы решили настроить электронную почту для домена, вам нужно настроить MX и TXT-записи.

Чтобы это сделать, перейдите в раздел «‎Настройки» → «‎Управление DNS-записями»

И нажмите на кнопку «Добавить‎ новую запись»

Обычно для настройки почтового клиента, нужно добавить 2 MX-записи и одну TXT

Настройки будут зависеть от хостера, у которого размещается ваша почта, у них есть инструкции.

При добавлении MX-записи, нужно указать @ в поле Домен и адрес сервера в поле «‎Значение» со страницы настроек почты.