Не работает SSL-сертификат, что делать?

Если вы видите в строке с адресом сайта значок Not Secure

Значит, что подключение к сайту не является полностью защищенным.

Что такое защищенное соединение и для чего оно нужно?

В первые годы существования интернета угрозы мошенничества практически отсутствовали, поэтому основной задачей разработчиков было обеспечение передачи данных между устройствами. Одним из ключевых элементов стал протокол HTTP (HyperText Transfer Protocol), который позволял браузеру запрашивать информацию с сервера и отображать её пользователям.

Однако со временем вопросы безопасности и конфиденциальности стали крайне важными, так как утечки персональных данных участились. В результате появился HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) — улучшенная версия HTTP с дополнительной защитой. Этот протокол использует SSL-сертификат, который подтверждает подлинность сайта и его владельца. Для установки HTTPS-режима владельцы веб-ресурсов приобретают SSL-сертификаты и настраивают их на своих серверах, что гарантирует безопасное взаимодействие пользователей с сайтом.

Ранее наличие защищённого соединения считалось опциональным, но теперь современные браузеры активно предупреждают пользователей о рисках посещения незащищённых сайтов. Это может выражаться в виде пометок в адресной строке или даже полноэкранных уведомлений с предупреждением о небезопасном соединении.

Как исправить проблему с защищенным соединением?

Если вы уже подключили сертификат к сайту и через какое-то время обнаружили, что соединение снова стало не защищенным, это значит, что срок действия сертификата истек. Чтобы это исправить, нужно перевыпустить сертификат.

Как подключить SSL-сертификат к сайту?

Чтобы подключить или выпустить новый сертификат для сайта, нужно перейти в панель управления, в раздел Обзор

Нажать на кнопку Настройка сертификата

Или Настройки → SSL-сертификат

А затем нажать на кнопку Включить, ели сертификат ранее не был подключен к сайту

Или на кнопку Отключить, подождать 5 минут и нажать на кнопку Включить

Настройка DNS-записей может занимать до 48 часов, но обычно сертификат подключается довольно быстро, в течение часа.