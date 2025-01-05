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Ограничение доступа по IP адресу
Благодаря интеграции, вы можете ограничить доступ к своему сайту для пользователей, заходящих на ваш сайт с определенных «IP-адресов». Такая функция может пригодиться в случае, если кто-то решит заспамить вас заказами, например.
Чтобы добавить ограничение по IP-адресу, необходимо перейти в раздел «Настройки» и найти «Ограничение доступа» «Ограничение по IP-адресу»
Обратите внимание, что к сайту обязательно должен быть подключен домен.
Нажмите на кнопку «Включить»
Чтобы «Запретить доступ пользователям с какого-либо IP-адреса, введите его в поле Запрещенные адреса и нажмите «Enter» на клавиатуре. Если таких адресов несколько, повторите процедуру несколько раз.
В случае если вам необходимо разрешить доступ клиентам только с определенных «IP-адресов, необходимо сначала заблокировать все адреса. Для этого в поле Запрещенные адреса напишите all и нажмите «Enter» на клавиатуре, а затем в поле Разрешенные адреса внесите список разрешенных «IP-адресов.
Нажмите кнопку «Сохранить». Готово, теперь ваш сайт смогут просматривать пользователи только с разрешенными IP-адресами.