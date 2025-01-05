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Ограничение доступа по паролю
Ограничение доступа к сайту по паролю пригодится для тех случаев, когда разработка затягивается и вам бы не хотелось, чтобы пользователи видели сайт, который еще не готов. Просто указав логин и пароль в расширении, вы ограничите доступ случайным посетителям и поисковым системам.
Чтобы добавить ограничение доступа по паролю, перейдите в раздел «Настройки» и найдите «Ограничение по паролю».
Введите логин и пароль для доступа к сайту и нажмите кнопку «Включить» и введите в поля логин и пароль, которые будут использоваться, чтобы сайт открылся для просмотра.
Теперь ваш сайт не смогут увидеть случайные пользователи и поисковые системы.