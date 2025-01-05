Ограничение доступа к сайту по паролю пригодится для тех случаев, когда разработка затягивается и вам бы не хотелось, чтобы пользователи видели сайт, который еще не готов. Просто указав логин и пароль в расширении, вы ограничите доступ случайным посетителям и поисковым системам.

Чтобы добавить ограничение доступа по паролю, перейдите в раздел «‎Настройки»‎ и найдите «‎Ограничение по паролю»‎.

Введите логин и пароль для доступа к сайту и нажмите кнопку «‎Включить»‎ и введите в поля логин и пароль, которые будут использоваться, чтобы сайт открылся для просмотра.

Теперь ваш сайт не смогут увидеть случайные пользователи и поисковые системы.