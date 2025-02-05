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Пиксель от Фейсбук система ретаргетинга
Пиксель Facebook — это инструмент аналитики, с помощью которого можно измерить результативность рекламы. Вы можете использовать пиксель Facebook для изучения действий людей на своем сайте и охвата нужной аудитории.
Чтобы настроить пиксель Facebook, перейдите на официальный сайт https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
Для настройки воспользуйтесь подробными инструкциями https://www.facebook.com/business/m/pixel-setup-get-started
После настройки в полученном коде найдите идентификатор и скопируйте его
Чтобы настроить Писель, перейдите по ссылке https://www.facebook.com/events_manager2
И нажмите на кнопку Подключить данные и выберите Интернет
Придумайте название пикселя. Оно может быть любое.
Добавьте адрес вашего сайта
Затем перейдите в раздел Интеграции в kvitly, найдите Пиксель от Фейсбук система ретаргетинга, введите код вашего пикселя и нажмите кнопку Включить.
Поздравляем! вы добавили на сайт Пиксель Facebook и теперь сможете еще лучше оценивать эффективность вашей рекламы.
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