Пиксель Facebook — это инструмент аналитики, с помощью которого можно измерить результативность рекламы. Вы можете использовать пиксель Facebook для изучения действий людей на своем сайте и охвата нужной аудитории.

Чтобы настроить пиксель Facebook, перейдите на официальный сайт https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Для настройки воспользуйтесь подробными инструкциями https://www.facebook.com/business/m/pixel-setup-get-started

После настройки в полученном коде найдите идентификатор и скопируйте его

Чтобы настроить Писель, перейдите по ссылке https://www.facebook.com/events_manager2

И нажмите на кнопку Подключить данные и выберите Интернет

Придумайте название пикселя. Оно может быть любое.

Добавьте адрес вашего сайта

Затем перейдите в раздел Интеграции в kvitly, найдите Пиксель от Фейсбук система ретаргетинга, введите код вашего пикселя и нажмите кнопку Включить.

Поздравляем! вы добавили на сайт Пиксель Facebook и теперь сможете еще лучше оценивать эффективность вашей рекламы.