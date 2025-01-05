Почтовые оповещения

После регистрации аккаунта, оповещения обо всех заказах приходят на почту, которую вы использовали для создания аккаунта. Если у вас есть необходимость добавить для оповещений дополнительные адреса электронной почты, вы можете сделать это при помощи интеграции «Уведомления о заказах».

Для этого перейдите в раздел «Управление», зайдите в раздел «Интеграции» и найдите категорию «Уведомления о заказах».

Чтобы добавить дополнительный почтовый ящик, нажмите на кнопку «Добавить новое письмо». Затем для ввода данных нажмите на значок карандаша и заполните поля.

Подключение оповещений к формам заказов

Внимание! Чтобы оповещения начали приходить на вновь добавленную электронную почту, необходимо подключить ее к формам обратной связи на сайте.

Теперь выберите формы, заказы из которых необходимо отправлять на добавленные электронные адреса. Для этого перейдите в раздел «Заказы», а затем в «Формы заказов» и откройте уже имеющуюся форму или создайте новую.

Перейдите во вкладку «Автоматизация» и выделите нужные оповещения. Тут можно выбрать отправку писем после заказа и после оплаты, или на все вместе.

Сохраните внесенные изменения и протестируйте работу оповещений.

Готово! Установка расширения завершена. Если надо получать информацию о заказах на несколько электронных адресов, то их можно добавить таким же образом.