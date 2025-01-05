Подключение к Яндекс.Маркет

Яндекс.Маркет является одной из самых популярных торговых площадок в странах СНГ. Она удобна не только покупателям, но и продавцам, поэтому служит эффективным каналом продаж.

Принцип работы Яндекс.Маркет

Чтобы начать продавать товары в Яндекс.Маркет, необходимо зарегистрироваться, выполнить все условия торговой площадки, а затем разместить товары из своего интернет-магазина. В описании продукта обязательно должно быть фото, бренд, категория и описание. Созданные объявления автоматически сортируются по категориям товаров Яндекс.Маркет.

После проверки, товары попадут в каталог Яндекс.Маркета и пользователи смогут найти и заказать ваши товары. Процесс заказа товара зависит от того, какой способ размещения вы выбрали в Яндекс:

Пользователи могут перейти на сайт интернет-магазина продающего выбранный товар или перейти на страницу с контактной информацией на карте Яндекс.Маркет, нажав на предложение магазина.

Пользователи могут положить изделие в корзину для покупок и перейти к оформлению заказа на самом Яндекс.Маркет.

На Яндекс.Маркет могут размещаться любые магазины с возможностью заказа через сайт. Кроме того, объявления создаются и для розничных сетей или точек продаж, а все, кто не принимает заказы через сайт и не осуществляют доставку, могут оставить контактные данные на карте Яндекс.Маркета.

Чтобы воспользоваться площадкой, потребуется зарегистрироваться на ней в качестве ИП или юридического лица. За размещение объявлений о продаже товаров, взимаются денежные средства. Вы можете самостоятельно выбрать способ оплаты: по дням, либо за клик.

Перед регистрацией убедитесь в выполнении следующих условий:

Сайт открывается по указанному доменному имени второго уровня. Например, по адресу testmarket.ru. Обратите внимание, что кириллический домен не подходит для размещения в Яндекс.

Интернет-магазин соответствует всем требованиям Яндекс.Маркет. Помните, все объявления проверяются специалистами Яндекс вручную и одобряются только при соблюдении всех необходимых требований.

У всех товаров обязательно должна быть указана категория и бренд.

Интеграция Яндекс.Маркет с интернет-магазином

Чтобы настроить интеграцию, перейдите в личный кабинет, а затем в раздел «Управление» → «Яндекс.Маркет». Заполните поле «Название магазина» и «Название компании», затем нажмите на кнопку «Включить» и дождитесь пока сгенерируется ссылка. Она потребуется вам при загрузке товаров в Яндекс.Маркет.

Зарегистрируйте новый аккаунт в Яндекс или войдите в уже существующий. Зарегистрируйте интернет-магазин, следуя инструкции от Яндекс. Обратите внимание, что при регистрации в поле «Сайт магазина» требуется указать адрес с www (www.testmarket.ru), а затем добавить ссылку на файл прайс-листа (YML-файл), который вы создали ранее и нажать на кнопку «Проверить файл».

Важно! На странице Яндекс.Маркета, при загрузке файла, НЕ нужно отмечать пункт «Выгружать данные о доставке из файла».

После загрузки товаров в каталог, вы сможете добавить красивые фото и товары появятся в Яндекс.Маркет после ручной модерации сотрудниками Яндекс.

Товары в Яндекс.Маркет будут обновляться автоматически каждый раз, когда вы публикуете магазин, то есть если изменилась стоимость товара, вам ну нужно будет снова формировать и загружать YML-файл, вся информация обновится автоматически.