Позвоним — сервис обратного звонка

Для начала работы с расширением нужно зарегистрироваться в системе https://pozvonim.com/.

Нажимаем кнопку «Готово». После этого вы попадете в рабочую область расширения, где будет мини инструкция по его настройке и установке.

На электронную почту придет ссылка для активации вашего аккаунта. Нужно перейти по ней и вы попадете на второй шаг установки виджета.

Нажмите кнопку «Настроить и установить» и в появившемся окне укажите адрес своего сайта. Нажмите кнопку «Создать».

Далее вам будет предложен код для вставки на сайт, но в этом нет необходимости, поскольку он уже встроен в Старонку. Нужно лишь найти идентификатор виджета и скопировать его.

Затем зайдите в панель управления Старонкой, найдите расширение «Позвоним» и нажмите кнопку «Добавить», вставьте идентификатор и нажмите кнопку «Сохранить».

Теперь расширение установлено на сайт.