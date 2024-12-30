Регистрация сайта в БелГИЭ

1 февраля 2010 года вышел указ Президента Беларуси №60 согласно которому все сайты, размещенные на территории Республики Беларусь обязаны быть зарегистрированы в установленном порядке. Поэтому все сайты должны быть зарегистрированы в БелГИЭ.

В 🌱kvitly регистрация в БелГИЭ бесплатна. Чтобы заявка была подана, необходимо заполнить поля в разделе «Реквизиты» и сообщить о своем желании зарегистрировать сайт в поддержку в чате на сайте или по электронной почте help@kvitly.com После регистрации сайта в БелГИЭ вы будете являться официальным владельцем сайта.

Для проверки регистрации сайта, перейдите по ссылке https://belgie.by/ru/registration

Заполнение реквизитов

personal information.mp4

Заполнить или изменить реквизиты можно в любой момент. Перейдите в панель управления и в левом меню найдите раздел «Настройки»

Выберите раздел «Реквизиты»

И заполните все необходимые данные

Сайт может быть зарегистрирован как на физическое лицо, так и на ИП или юридическое лицо (в зависимости от того, кому будет принадлежать сайт). В будущем вы можете подать заявку на перерегистрацию сайта на другую форму собственности.

После заполнения реквизитов, вы сможете выставить и оплатить счет через расчетный счет. Чтобы выставить счет, нажмите «Выбрать тариф»

Если у вас возникли вопросы по заполнению реквизитов, выбору тарифа или оплате счета, смело пишите нам в поддержку.