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Рекомендации по созданию сайтов
Для чего вы делаете сайт?
Перед созданием сайта необходимо четко понимать для чего вы его создаете. Исходя из поставленной цели можно определиться с типом сайта, его структурой и вариантами привлечения потенциальных клиентов.
Например, если вы работаете в сфере услуг, то скорее всего модель будет примерно такая:
Цель сайта: активное привлечение клиентов
Тип сайта: современный одностраничный сайт (лендинг);
Привлечение клиентов: контекстная реклама в Яндекс и Google и (или) таргетированная реклама в социальных сетях.
Cтруктура сайта
- Обложка — ваше предложение, меню, контакты, логотип, кнопка заказа.
- Преимущества — 3-6 преимуществ по 1-2 предложения. Опишите почему нужно выбрать именно вас.
- Несколько разделов с вашими услугами — уборка квартир, ремонт одежды и т.д.
- Стоимость — укажите стоимость ваших услуг
- Отзывы клиентов — 3-4 реальных отзыва от ваших клиентов или компаний, с которыми вы сотрудничали
- Информация о вас — 6-10 предложений о вас и о ваших достижениях
- Контакты — адрес, юридическая информация, телефоны, соц.сети и т.д
Если вы работаете по нескольким направлениям или у вас есть небольшой каталог товаров, то лучшим решением будет многостраничный сайт-каталог.
Цель сайта: предоставление ассортимента продукции и услуг
Тип сайта: сайт-каталог
Привлечение клиентов: настройте контекстную рекламу, параллельно занимайтесь поисковой оптимизацией сайта (SEO), активно работайте с партнерами.
Если сложно определиться каким должен быть ваш сайт, создайте одностраничный и запустите контекстную рекламу. Таким образом вы сможете разобраться как все работает и получить первых клиентов сразу после запуска.
Контент (текстовая и графическая информация)
Самое важное на сайте — это контент или его содержание. Посетители, которые придут на сайт, будут искать ответы на свои вопросы и самая важная задача, которая перед вами стоит, сделать так, чтобы они нашли их как можно быстрее: кто вы, что вы предлагаете, по какой стоимости, как заказать, какие вы даете гарантии, как с вами связаться и т.д.
Представьте себя на месте потенциального клиента и подумайте, что для него может быть важно и что нужно разместить на сайте, чтобы он сделал заказ именно у вас. По исследованиям, если посетитель не определился со своим выбором в течение 30 секунд, то с большой долей вероятности он уйдет с сайта. Проанализируйте сайты конкурентов, посмотрите какая информация размещена у них, чего у них нет, что можно добавить и т.д. и постарайтесь сделать лучше, чем у них.
Несколько советов по подготовке контента для сайта:
- пишите уникальный текст — пишите собственный текст, не копируйте чужой. Поисковые системы любят уникальный и качественный контент, это способствует продвижению сайта в поисковой выдаче на лучшие позиции;
- пишите кратко — люди отвыкли воспринимать большие объемы информации, поэтому постарайтесь изложить только самую основную суть вашего предложения;
- добавляйте настоящие отзывы и примеры работ — это вызывает доверие и повышает лояльность клиентов;
- добавляйте на сайт видео-контент — например, отзывы в формате-видео. К таким отзывам будет еще больше доверия.
Полезные сервисы:
- http://wordstat.yandex.ru/ — воспользуйтесь этим сервисом от Яндекса, чтобы понять что ищут пользователи в интернете.
- https://text.ru/ — проверьте ваш текст на уникальность.
- https://advego.com/text/seo/ — сделайте семантический анализ текста для SEO
Дизайн
Дизайн очень субъективен. То, что вам нравится, на посетителей сайта может оказывать обратное влияние, что ухудшит продажи и наоборот. Пожтому, когда вы создаете сайт, лучше отталкиваться от современных тенденций в веб-дизайне. Сейчас популярно делать сайты в лаконичном минималистическом стиле с яркими тематическими изображениями и небольшим количеством текста.
Несколько советов по дизайну для сайта:
- Придерживайтесь единого стиля. Для этого используйте при оформлении одинаковые иконки и единую цветовую палитру;
- Не используйте много шрифтов и цветов. Оптиальным вариантом будет размещение на сайте 1-2 шрифтов (один для основного текста, а второй для заголовков) и несколько основных цветов (фон, текст, ссылки).
- Используйте качественные изображения. Сейчас без труда можно найти бесплатные изображения в хорошем качестве на фотостоках. Для обложки идеально использовать изображение от 2500 пикселей по ширине.
- Оптимизируйте изображения. Чтобы увеличить скорость загрузки сайта, перед загрузкой изображений оптимизируйте их, уменьшив до необходимого качества, но не уменьшая физический размер.
- Используйте абстрактные фоновые изображения. Не нужно «подгонять» изображения под ваше разрешение экрана, ведь у каждого свое устройство и 85% посетителей сайта увидят его не так как вы.
Фотостоки для поиска изображений
- https://stocksnap.io
- http://www.freepik.com/
- http://albumarium.com/
- http://www.designerspics.com/
- http://cupcake.nilssonlee.se/
- http://skuawk.com/
Сервисы для подбора иконок для сайта:
Фоторедакторы онлайн
Сервис для создания логотипов: