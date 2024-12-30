Рекомендации по созданию сайтов

Для чего вы делаете сайт?

Перед созданием сайта необходимо четко понимать для чего вы его создаете. Исходя из поставленной цели можно определиться с типом сайта, его структурой и вариантами привлечения потенциальных клиентов.

Например, если вы работаете в сфере услуг, то скорее всего модель будет примерно такая:

Цель сайта: активное привлечение клиентов

Тип сайта: современный одностраничный сайт (лендинг);

Привлечение клиентов: контекстная реклама в Яндекс и Google и (или) таргетированная реклама в социальных сетях.

Cтруктура сайта

Обложка — ваше предложение, меню, контакты, логотип, кнопка заказа.

Преимущества — 3-6 преимуществ по 1-2 предложения. Опишите почему нужно выбрать именно вас.

Несколько разделов с вашими услугами — уборка квартир, ремонт одежды и т.д.

Стоимость — укажите стоимость ваших услуг

Отзывы клиентов — 3-4 реальных отзыва от ваших клиентов или компаний, с которыми вы сотрудничали

Информация о вас — 6-10 предложений о вас и о ваших достижениях

Контакты — адрес, юридическая информация, телефоны, соц.сети и т.д

Если вы работаете по нескольким направлениям или у вас есть небольшой каталог товаров, то лучшим решением будет многостраничный сайт-каталог.

Цель сайта: предоставление ассортимента продукции и услуг

Тип сайта: сайт-каталог

Привлечение клиентов: настройте контекстную рекламу, параллельно занимайтесь поисковой оптимизацией сайта (SEO), активно работайте с партнерами.

Если сложно определиться каким должен быть ваш сайт, создайте одностраничный и запустите контекстную рекламу. Таким образом вы сможете разобраться как все работает и получить первых клиентов сразу после запуска.

Контент (текстовая и графическая информация)

Самое важное на сайте — это контент или его содержание. Посетители, которые придут на сайт, будут искать ответы на свои вопросы и самая важная задача, которая перед вами стоит, сделать так, чтобы они нашли их как можно быстрее: кто вы, что вы предлагаете, по какой стоимости, как заказать, какие вы даете гарантии, как с вами связаться и т.д.

Представьте себя на месте потенциального клиента и подумайте, что для него может быть важно и что нужно разместить на сайте, чтобы он сделал заказ именно у вас. По исследованиям, если посетитель не определился со своим выбором в течение 30 секунд, то с большой долей вероятности он уйдет с сайта. Проанализируйте сайты конкурентов, посмотрите какая информация размещена у них, чего у них нет, что можно добавить и т.д. и постарайтесь сделать лучше, чем у них.

Несколько советов по подготовке контента для сайта:

пишите уникальный текст — пишите собственный текст, не копируйте чужой. Поисковые системы любят уникальный и качественный контент, это способствует продвижению сайта в поисковой выдаче на лучшие позиции;

— пишите собственный текст, не копируйте чужой. Поисковые системы любят уникальный и качественный контент, это способствует продвижению сайта в поисковой выдаче на лучшие позиции; пишите кратко — люди отвыкли воспринимать большие объемы информации, поэтому постарайтесь изложить только самую основную суть вашего предложения;

— люди отвыкли воспринимать большие объемы информации, поэтому постарайтесь изложить только самую основную суть вашего предложения; добавляйте настоящие отзывы и примеры работ — это вызывает доверие и повышает лояльность клиентов;

— это вызывает доверие и повышает лояльность клиентов; добавляйте на сайт видео-контент — например, отзывы в формате-видео. К таким отзывам будет еще больше доверия.

Полезные сервисы:

http://wordstat.yandex.ru/ — воспользуйтесь этим сервисом от Яндекса, чтобы понять что ищут пользователи в интернете.

https://text.ru/ — проверьте ваш текст на уникальность.

https://advego.com/text/seo/ — сделайте семантический анализ текста для SEO

Дизайн

Дизайн очень субъективен. То, что вам нравится, на посетителей сайта может оказывать обратное влияние, что ухудшит продажи и наоборот. Пожтому, когда вы создаете сайт, лучше отталкиваться от современных тенденций в веб-дизайне. Сейчас популярно делать сайты в лаконичном минималистическом стиле с яркими тематическими изображениями и небольшим количеством текста.

Несколько советов по дизайну для сайта:

Придерживайтесь единого стиля. Для этого используйте при оформлении одинаковые иконки и единую цветовую палитру;

Для этого используйте при оформлении одинаковые иконки и единую цветовую палитру; Не используйте много шрифтов и цветов. Оптиальным вариантом будет размещение на сайте 1-2 шрифтов (один для основного текста, а второй для заголовков) и несколько основных цветов (фон, текст, ссылки).

Оптиальным вариантом будет размещение на сайте 1-2 шрифтов (один для основного текста, а второй для заголовков) и несколько основных цветов (фон, текст, ссылки). Используйте качественные изображения. Сейчас без труда можно найти бесплатные изображения в хорошем качестве на фотостоках. Для обложки идеально использовать изображение от 2500 пикселей по ширине.

Сейчас без труда можно найти бесплатные изображения в хорошем качестве на фотостоках. Для обложки идеально использовать изображение от 2500 пикселей по ширине. Оптимизируйте изображения. Чтобы увеличить скорость загрузки сайта, перед загрузкой изображений оптимизируйте их, уменьшив до необходимого качества, но не уменьшая физический размер.

Чтобы увеличить скорость загрузки сайта, перед загрузкой изображений оптимизируйте их, уменьшив до необходимого качества, но не уменьшая физический размер. Используйте абстрактные фоновые изображения. Не нужно «подгонять» изображения под ваше разрешение экрана, ведь у каждого свое устройство и 85% посетителей сайта увидят его не так как вы.

Фотостоки для поиска изображений

Сервисы для подбора иконок для сайта:

Фоторедакторы онлайн

Сервис для создания логотипов: