SendGrid — настройка отправки писем клиентам

Sendgrid — это платформа, которая позволяет делать маркетинговые рассылки и отправлять транзакционные письма. Поэтому для полноценной интеграции нам нужно добавить два расширения sendgrid-send (отправляет шаблон письма на почту заказчика) и sendgrid-subscribe (добавляет почту заказчика в список рассылки).

Чтобы настроить письмо о получении заказа и настроить его отправку, необходимо создать аккаунт в Sendgrid

После регистрации и подтверждения электронной почты, вы получите 100 писем в день на бесплатном тарифном плане.

Перейдите в раздел Settings → API Keys и нажмите на кнопку Create API Key

Заполните поле API Key name (можно написать название сайта, например)

Выберите Full Access

Вы создали ключ.

Внимание! Скопируйте ключ и где-нибудь сохраните его, так как повторно увидеть его не будет возможности.

Письмо Сендгрид

Настройка расширения sendgrid-send (Письмо Сендгрид) требует указания шаблона письма.

Для его создания нужно перейти Marketing → E-mail API → Dynamic Templates

Нажать кнопку Create Dynamic Template ввести название и сохранить.

После этого появится идентификатор, который нужно вставить в настройки (например, ID: d-8bb32944454c4acb97f0cec37c63a113).

Теперь вам нужно создать письмо, нажав на кнопку «Add Version». Вы можете создать письмо с нуля, либо выбрать любой из шаблонов.

В тексте письма можно использовать переменные: поля из формы заказа, корзина, оплата и т.д.

Поздравляем, вы настроили расширение. Осталось добавить его к сайту! Для этого, перейдите в настройки сайта, раздел «Интеграции», в раздел «Уведомления о заказах» и найдите расширение «Письмо Сендгрид». Затем, нажмите на кнопку «Добавить новое письмо» и заполните поля.

Как только все будет готово, нажмите кнопку «Включить».

Дальше, перейдите в раздел «Формы заказов» и создайте новую форму для обратной связи или перейдите в настройка уже существующей.

Добавьте в форме обязательное поле «Электронная почта».

Затем, перейдите в раздел «Настройки», во вкладку «Автоматизация» и выделите нужные оповещения. Сохраните форму и опубликуйте сайт.

Поздравляем, вы настроили отправку писем клиентам!