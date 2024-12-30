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Способы оплаты
Стоимость тарифных планов:
Для Беларуси
- 🌱 Стартовый — 0 рублей навсегда
- 🪴 Базовый — 154,8 Br в год (15,50 Br в месяц)
- 🌳 Премиум — 310,8 Br рублей в месяц (32,50 Br в месяц)
Для России
- 🌱 Стартовый — 0 рублей навсегда
- 🪴 Базовый — 3588₽ в год (375,00₽ в месяц)
- 🌳 Премиум — 7188₽ рублей в месяц (750,00₽ в месяц)
Не можете определиться с тарифным планом? Мы поможем! Напишите в чат на сайте в будни с 10 до 18 часов или на электронную почту help@kvitly.com в любое время и наши специалисты подберут вам наилучший вариант. Перейти на другой тарифный план можно в любое время, для этого следует выставить новый счет на том тарифе, который вы выбрали.
Оплата подписки
Чтобы оплатить тарифный план, необходимо в панели управления выставить счет и оплатить его любым удобным для вас способом.
- перейдите в панель управления 🌱kvitly
- в панели слева выберите пункт «Настройки»
- перейдите в раздел «Оплата»
- выберите тарифный план
- сформируется уникальный счет, который вы можете оплатить любым удобным для способом, согласно инструкциям.
Оплата всех тарифных планов возможна на месяц или год.
Способы оплаты
Оплата карточкой на сайте:
После выставления счета вы увидите защищенную форму платежного сервиса
Заполните данные вашей карты и нажмите «Оплатить»
При оплате тарифного плана картой, подписка устанавливается и продлевается автоматически.
Безналичная оплата:
При оплате на расчетный счет, указывайте примечание с номером счета и наименованием услуги
Сообщите нам о платеже в чат или просто пришлите фотографию квитанции на электронную почту help@kvitly.com
Менеджер отметит ваш счет оплаченным и подписка активируется.