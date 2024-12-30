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Способы оплаты

Стоимость тарифных планов:

Для Беларуси

  • 🌱 Стартовый0 рублей навсегда
  • 🪴 Базовый154,8 Br в год (15,50 Br в месяц)
  • 🌳 Премиум310,8 Br рублей в месяц (32,50 Br в месяц)

Для России

  • 🌱 Стартовый0 рублей навсегда
  • 🪴 Базовый3588₽ в год (375,00₽ в месяц)
  • 🌳 Премиум7188₽ рублей в месяц (750,00₽ в месяц)

Не можете определиться с тарифным планом? Мы поможем! Напишите в чат на сайте в будни с 10 до 18 часов или на электронную почту help@kvitly.com в любое время и наши специалисты подберут вам наилучший вариант. Перейти на другой тарифный план можно в любое время, для этого следует выставить новый счет на том тарифе, который вы выбрали.

Оплата подписки

Чтобы оплатить тарифный план, необходимо в панели управления выставить счет и оплатить его любым удобным для вас способом.

  • перейдите в панель управления 🌱kvitly
  • в панели слева выберите пункт «Настройки»
  • перейдите в раздел «Оплата»
  • выберите тарифный план
  • сформируется уникальный счет, который вы можете оплатить любым удобным для способом, согласно инструкциям.

Оплата всех тарифных планов возможна на месяц или год.

Способы оплаты

Оплата карточкой на сайте:

После выставления счета вы увидите защищенную форму платежного сервиса

Заполните данные вашей карты и нажмите «Оплатить»

При оплате тарифного плана картой, подписка устанавливается и продлевается автоматически.

Безналичная оплата:

При оплате на расчетный счет, указывайте примечание с номером счета и наименованием услуги

Сообщите нам о платеже в чат или просто пришлите фотографию квитанции на электронную почту help@kvitly.com

Менеджер отметит ваш счет оплаченным и подписка активируется.

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