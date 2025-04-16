Т-Банк прием платежей

Для подключения онлайн-платежей на сайте, необходимо заключить договор с платежной системой. Для этого перейдите на официальный сайт Т-Банк и оставьте заявку на подключение.

После заполнения заявки с вами свяжется менеджер банка и расскажет обо всех условиях подключения, подготовит все документы, а также предоставит доступ в тестовую среду, которая поможет настроить и протестировать работу платежей.

После того, как вы заключили договор на обслуживание с Т-Банк, вы можете настроить прием платежей по карточкам на вашем сайте. Для этого перейдите в панели управления в раздел «Интеграции» и выберите раздел «Прием платежей»

Затем найдите интеграцию «Т-Банк».

Для подключения платежей при помощи интеграции, вам потребуется: ID Терминала (Виден на закладке Терминалы в настройках магазина в Т-банке) и Пароль (Виден на закладке Терминалы в настройках магазина в Т-банке).

Чтобы подключить платежи к форме, перейдите в раздел «Заказы», а затем в «Формы заказов»

И нажмите на кнопку «Добавить форму» или перейдите в настройки уже существующей. В форме обязательно должно быть поле «Электронная почта».

В разделе Оплата включите галочку оплата через Т-Банк

Ниже, если необходимо, заполните поле с ценой товара и выберите валюту, нажмите на кнопку «Сохранить форму».

Теперь вы можете выбрать форму для определенной кнопки на сайте, либо для корзины товаров.

Если хотите использовать форму с оплатой при отправке заказа через кнопку на сайте, перейдите в дизайн-редактор сайта, добавьте любой раздел с кнопками, затем нажмите на кнопку в добавленном блоке и в пункте «Действие» выберите «Форма», а ниже укажите форму к которой вы подключили платежи. Сохраните все внесенные изменения и опубликуйте сайт.

Также после оплаты вы можете показывать страницу благодарности инструкцию по настройке такой страницы вы найдете в нашей базе знаний

Перейдите по ссылке указанной при публикации сайта и проверьте выставление счета. При правильной настройке форм и подключения онлайн-платежей, после отправки формы заказа через несколько секунд появится окно выбора способа оплаты заказа.

Поздравляем! Теперь вы можете принимать платежи с сайта при помощи эквайринга от Т-Банк.