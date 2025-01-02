У меня есть промокод — как его активировать?

В kvitly есть несколько видов промокодов:

Промокод на скидку при оплате тарифного плана. Его можно активировать при выборе и перед оплатой тарифного плана

Код на прикрепление сайта. При помощи такого кода вы можете прикрепить ранее созданный сайт к другому аккаунту, чтобы редактировать его вместе с коллегами.

Код на дополнительное время размещения вашего сайта. При помощи него можно получить дополнительное время размещения сайта.

Чтобы активировать код, нажмите на иконку в правом верхнем углу панели управления и выберите «‎Купоны»

Введите в поле ваш купон и нажмите на кнопку «Проверить‎»