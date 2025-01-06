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Виджеты BDOW (sumome) — набор полезных виджетов для сайта
Чтобы начать работу с платформой, перейдите на официальный сайт сервиса и зарегистрируйтесь, указав адрес сайта, электронную почту и пароль.
Далее вам будет предоставлен код, в котором необходимо найти идентификатор виджета и скопировать его.
После этого перейдите в настройки сайта, раздел «Интеграции», во вкладку «Кнопки социальных сетей» и нажмите кнопку «Добавить» напротив расширения «Виджеты Сумо». Затем, вставьте идентификатор в поле ввода и нажмите кнопку «Включить».
Настройте инструменты, которые вам необходимы