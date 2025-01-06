Для начала работы в системе необходимо зайти на yclients.com и зарегистрироваться.

После этого вы попадете в раздел заполнения основной информации о своей компании. Здесь необходимо указать общую информацию о своей компании.

Затем — контактные данные.

Теперь, когда основная информация заполнена, можно установить виджет онлайн-записи на свой сайт. Нужно нажать на кнопку «Полный список инструкций».

И найти раздел «Онлайн-запись» и статью «Установка онлайн-записи на сайт (кнопка от YCLIENTS)».

Далее, следуя инструкции, нужно зайти в свой личный кабинет YCLIENTS. Для этого на главной странице платформы нужно нажать кнопку «Войти».

Выберите раздел «Онлайн-запись» - «Вебсайт».

Здесь появится форма вашей компании.

Нужно нажать прямо на нее и слева в меню выбрать пункт «Код кнопки».

В коде виджета необходимо найти идентификатор и скопировать его.

Теперь зайдите в панель управления Старонкой и найдите расширение «Y-clients». В поле ввода вставьте идентификатор виджета и нажмите кнопку «Добавить».

Онлайн-запись установлена на ваш сайт. Для корректного отображения ее необходимо правильно настроить.

В пункте меню «Основные настройки» укажите название и описание своей компании.

Затем зайдите в пункт меню «Шаги записи». Здесь можно редактировать каждый шаг.

В пункте меню «Дизайн» можно изменить настройки окна виджета.

И, наконец, в пункте меню «Настройки кнопки» можно изменить вид виджета.