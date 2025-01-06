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Y-clients — онлайн-запись, автоматизация и управление бизнесом в сфере услуг
Для начала работы в системе необходимо зайти на yclients.com и зарегистрироваться.
После этого вы попадете в раздел заполнения основной информации о своей компании. Здесь необходимо указать общую информацию о своей компании.
Затем — контактные данные.
Теперь, когда основная информация заполнена, можно установить виджет онлайн-записи на свой сайт. Нужно нажать на кнопку «Полный список инструкций».
И найти раздел «Онлайн-запись» и статью «Установка онлайн-записи на сайт (кнопка от YCLIENTS)».
Далее, следуя инструкции, нужно зайти в свой личный кабинет YCLIENTS. Для этого на главной странице платформы нужно нажать кнопку «Войти».
Выберите раздел «Онлайн-запись» - «Вебсайт».
Здесь появится форма вашей компании.
Нужно нажать прямо на нее и слева в меню выбрать пункт «Код кнопки».
В коде виджета необходимо найти идентификатор и скопировать его.
Теперь зайдите в панель управления Старонкой и найдите расширение «Y-clients». В поле ввода вставьте идентификатор виджета и нажмите кнопку «Добавить».
Онлайн-запись установлена на ваш сайт. Для корректного отображения ее необходимо правильно настроить.
В пункте меню «Основные настройки» укажите название и описание своей компании.
Затем зайдите в пункт меню «Шаги записи». Здесь можно редактировать каждый шаг.
В пункте меню «Дизайн» можно изменить настройки окна виджета.
И, наконец, в пункте меню «Настройки кнопки» можно изменить вид виджета.