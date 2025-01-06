Ягла — сплит-тестирование

Ягла — сервис, который позволяет показывать разным посетителям вашего сайта разные заголовки, кнопки, подписи и даже картинки, чтобы с первой же секунды максимально точно попадать в их потребности и в конечном счете больше продавать.

Чтобы начать пользоваться Яглой, перейдите на официальный сайт yagla.ru и зарегистрируйтесь. Для регистрации достаточно указать электронную почту, после чего вам пришлют пароль для доступа к личному кабинету.

Если у вас настроена контекстная реклама, вы можете загрузить данные для дальнейшей работы с поисковыми запросами. Для этого выберите один из пунктов.

При выборе пункта Гибкая настройка, вы можете загрузить сайт прямо в систему Ягла и указать элементы, которые будут заменяться в зависимости от того, по какому запросу пришел пользователь на ваш сайт.

Чтобы замена элементов на сайте заработала, нажмите далее и в полученном коде скопируйте буквенно-числовое значение, затем перейдите в Панели управления в раздел Расширения, найдите Ягла, нажмите кнопку Добавить и вставьте полученный код в поле.

После сохранения и публикации сайта, расширение Ягла будет добавлено и все настройки, которые вы добавите в личном кабинете расширения, будут отображаться на сайте.

Обязательно ознакомьтесь с подробной инструкцией по настройке Яглы.